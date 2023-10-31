İsrail, Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu: En az 100 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurdu.
Ankara
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurdu.
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Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı İsrail ordusunun hedef aldığı bildirildi.
İsrail'in Cibaliya mülteci kampına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 100 kişi hayatını kaybetti https://t.co/vwWDt9OYN0 pic.twitter.com/7wIcBYj65e— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 31, 2023
Açıklamada, ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu kaydedildi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 31, 2023
İsrail'in en az 100 kişinin hayatını kaybettiği Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda büyük yıkım meydana geldi https://t.co/vwWDt9OYN0 pic.twitter.com/BbiWv9fw1X
Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, ölü ve yaralıların Endonezya Hastanesine nakledildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.