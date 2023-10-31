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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu: En az 100 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurdu.

Muhammed Emin Canik  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
İsrail, Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu: En az 100 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurdu.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı İsrail ordusunun hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu kaydedildi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, ölü ve yaralıların Endonezya Hastanesine nakledildiği bildirildi.

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