Dolar
30.59
Euro
33.05
Altın
2,033.97
ETH/USDT
2,426.40
BTC/USDT
45,396.00
BIST 100
8,949.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bulgaristan'da tarım sektörü çalışanları ülke genelinde protestolarını sürdürüyor

Bulgaristan'da tarım sektörü çalışanları ve çiftçilerin, hükümetin bu alanlarda izlediği politikalara karşı 6 Şubat'ta başlattığı protestolar 3'üncü gününe girdi.

Ihvan Radoykov  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Bulgaristan'da tarım sektörü çalışanları ülke genelinde protestolarını sürdürüyor Fotoğraf: Ivo Radoykov/AA

Sofya

Ülkede 150 noktada traktör ve diğer ağır tarım makinalarıyla eylem yapan göstericiler, trafiği saatlerce engelledi.

Hububat üreticileri, besiciler, arıcılar, sebze-meyve üreticileri ve tarım sektörünün diğer alanlarında çalışanları, yaptıkları günlük eylemlerin süresini artırdı.

Bulgaristan'ın Filibe şehri bölgesinde, Trud köyü girişinde 130 arazi makinasıyla konvoy oluşturan göstericiler, 12 kilometrelik Filibe yolunda trafik akışını 6 saatliğine kesti.

Eyleme başlamadan önce saman yakan göstericiler, süt, elma, ahududu ve çürük meyveleri yollara döktü.

Göstericiler, "Ukrayna'dan yapılan ithalatın fiyatları çok çok daha düşük. Damping yapılıyor. Malımızı satamıyoruz." diye konuştu.

"Bıçak kemiğe dayandı"

Protestocular, son günlerde Başbakan Nikolay Denkov ve Tarım Bakanı Kiril Vıtev ile yaptıkları görüşmelerin verimsiz geçtiklerini belirterek, talepleri konusunda AA muhabirine bilgi verdi.

Filibe Bölge Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Lüdmil Rabotov, "Bıçak artık kemiğe dayandı." diyerek, şunları kaydetti:

"Bulgaristan genelinde yürütülen, uzun vadeli ancak maalesef yanlış olan sektörel politikaya karşı çıkıyoruz. Hükümettekiler bize destek çıkmıyorlar. Devlet finansmanı yetersizliği buğday, çavdar, kanola, ay çiçeği, mısır üretim sektörleri olumsuz etkiliyor. Protestomuz süresiz, tüm isteklerimiz yerine getirilene kadar devam edecek."

Buğday üreticisi Boris Kıtzov, tarımın tüm alan ve sektörlerinin sorunlar yaşadıklarını belirterek, “Yeşil mutabakata, Ukrayna ve diğer üçüncü ülkelerden ucuz ithalata karşıyız. Üretimimizin maliyeti daha yüksek olduğu için ürünlerimizi satamıyoruz. Devlet yöneticileri akılsızca davranıyorlar.” dedi.

Kıtzov, Ukrayna’dan yapılan ucuz ithalattan dolayı sadece Bulgar üreticileri değil, tüm Avrupa’nın da zarar gördüğünü söyledi.

Yaklaşık bin dönümlük bir çitlikte ahududu üretip, 600 kişiye geçim sağlayan İvan Bakalov da Ukrayna üretimi yüzünden depolarında bulundurduğu 200 ton meyveyi satamadığını söyledi.

Tahıl üreticisi Stoyan Spasov ise protestolarına devam edeceklerine işaret ederek, ancak sunucu konusunda karamsar olduğunu paylaştı.

Spasov, "Biz üzerimize düşeni yapacağız ancak bu sektör artık yok olup gidecek. Protestoların hiçbir anlamı yok bence. Onlar (hükümet) zaten bizleri yok etmeye karar vermiş." diye konuştu.

Protestocular, hükümetle görüşmelerine cuma günü de devam edeceklerini ancak protestolarını da sürdüreceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tırın minibüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Adana'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
İstanbul Adliyesine saldıran terörist Emrah Yayla ve Pınar Birkoç
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Lloga ve beraberindeki heyeti kabul etti
Başkentte "Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" etkinliği düzenlendi

Benzer haberler

Bulgaristan'da tarım sektörü çalışanları ülke genelinde protestolarını sürdürüyor

Bulgaristan'da tarım sektörü çalışanları ülke genelinde protestolarını sürdürüyor

İspanya'da çiftçilerin yol kapatma eylemi üçüncü gününe girdi

İtalya Başbakanı, çiftçilerin protestolarından çok önce tarım sektörünü savunduğunu söyledi

Bulgaristan'da tarım sektörü çalışanları ülke genelinde protestolar düzenledi

Bulgaristan'da tarım sektörü çalışanları ülke genelinde protestolar düzenledi
Bulgar Mağara Kurtarma Derneği ekipleri, Türkiye’deki depremi unutamıyor

Bulgar Mağara Kurtarma Derneği ekipleri, Türkiye’deki depremi unutamıyor
İtalya'da çiftçiler protestolarını, traktör konvoyuyla başkent Roma'ya taşıyor

İtalya'da çiftçiler protestolarını, traktör konvoyuyla başkent Roma'ya taşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet