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Ekonomi

Brezilya'da ABD Başkanı Trump'a "tarife tepkisi"

Brezilya’nın çeşitli kentlerinde ABD’nin uyguladığı yüzde 50’lik gümrük tarifelerine karşı protesto gösterileri düzenledi.

Sinan Doğan  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
Brezilya'da ABD Başkanı Trump'a "tarife tepkisi"

Bogota

Brezilya basınında yer alan habere göre, başta başkent Brazilya olmak üzere Sao Paulo ve Rio de Janeiro’da toplanan binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya’ya yönelik gümrük vergilerini protesto etti.

Gösterileri, Brezilya Ulusal Öğrenciler Birliği (UNE) organize etti. Katılımcılar, ABD'nin çeşitli kentlerdeki konsoloslukları ile elçiliklerine yürüyüş düzenledi.

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Protestolara çok sayıda vatandaşın yanı sıra sosyal hareketler ve akademisyenler de destek verdi.

Eylemciler, taşıdıkları döviz ve pankartlarda "Trump, halkın düşmanı", "Brezilya egemen bir ülke" ve "Ne yapacağına sadece Brezilyalılar karar verir" mesajlarını öne çıkardı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'dan ABD’ye karşı net bir tutum almasını isteyen göstericiler, hükümete destek verdi.

Akademisyen Leonardo Cesar de Moura, buradaki konuşmasında, ABD’nin uyguladığı yüzde 50’lik gümrük vergilerinin Brezilya'nın içişlerine doğrudan müdahale anlamına geldiğini ifade etti.

Moura, "Ne yapılacağına yalnızca biz karar veririz. Kendini diğer tüm ülkelerin üstünde gören yabancı bir liderin, Brezilya demokrasisini vesayet altına alma hakkı yoktur." diye konuştu.

Öte yandan protestolar sırasında, Trump ve eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kuklaları yakıldı ve ABD bayrağı ateşe verildi.

ABD yönetimi, "ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından tehdit" olarak tanımladığı Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltmişti.

Lula da Silva, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesine uygulanan gümrük tarifesini yüzde 50'ye yükselten ABD Başkanı Trump'ı açıkça eleştirmekten endişe duymadığını bildirmişti.

Trump, gümrük vergisi tehdidinde bulunmuştu

Trump, temmuz ayının başlarında, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

ABD Başkanı, mektubunda, Brezilya'nın sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya karşı açılan davayı sonlandırmaması halinde bu yüksek gümrük vergisini uygulayacağını belirtmişti.​​​​​​​

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