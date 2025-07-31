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Dünya

Brezilya lideri Lula da Silva, tarifeler konusunda Trump'ı eleştirmekten endişe duymadığını belirtti

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesine uygulanan gümrük tarifesini yüzde 50'ye yükselten ABD Başkanı Donald Trump'ı açıkça eleştirmekten endişe duymadığını bildirdi.

Aynur Şeyma Asan  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Brezilya lideri Lula da Silva, tarifeler konusunda Trump'ı eleştirmekten endişe duymadığını belirtti

Ankara

Lula da Silva, The New York Times gazetesine verdiği mülakatta, Trump'ın tarife tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarife tehditlerinde bulunan Trump'ı eleştirmekten endişe duyup duymadığına ilişkin soruya Lula da Silva, "Hayır." yanıtını verdi.

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Lula da Silva, "Korkacak bir şey yok. Tabii ki ekonomik, siyasi ve teknolojik çıkarlarımız olduğu için endişeliyim ancak Brezilya hiçbir zaman büyük bir ülkeye karşı küçük bir ülkeymiş gibi müzakere yürütmeyecek. Brezilya, egemen bir ülke olarak müzakere yapacak." dedi.

ABD'nin "her istediğini kabul etmeyeceklerine" işaret eden Lula da Silva, tarifeler konusunu görüşmek için adım attıklarını ancak Washington'dan "kimsenin konuşmak istemediğine" işaret etti.

Lula da Silva, tarifeler uygulanmaya başladığında ne yapacaklarına ilişkin soruya karşılık, şunları kaydetti:

"ABD bizden bir şey almak istemiyorsa almak isteyenleri ararız. Çin ile sıra dışı bir ticaret ilişkimiz var. ABD ve Çin Soğuk Savaş istiyorsa bunu kabul etmeyeceğiz. Tercihimiz yok. Bizden kim (ürün) satın almak isterse, kim daha çok öderse ona satış yapmakla ilgileniyorum."

ABD yönetimi, dün "ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından tehdit" olarak tanımladığı Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükselttiğini açıklamıştı.

Trump, temmuzun başlarında, Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Brezilya'nın sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı açılan davayı sonlandırmaması halinde bu yüksek gümrük vergisini uygulayacağını belirtmişti.

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