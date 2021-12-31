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Dünya

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e, selden etkilenenlerin sayısı 640 bine yükseldi.

Muhammed Emin Canik   | 31.12.2021
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

Buenos Aires

Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetiminden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasımdan bu yana devam eden yağmurların ardından yaşanan sellerde ölenlerin sayısının 25'e, yaralananların sayısının da 517'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, seller nedeniyle 37 bin 35 kişinin evini kaybettiği, 54 bin 771 kişinin tahliye edildiği ve sellerden etkilenenlerin sayısının 643 bin 68'e yükseldiği belirtildi.

Nüfusu 15 milyonu aşan eyalette meydana gelen sellerden 163 kentin etkilendiği ve acil durum ilan edilen kent sayısının 151'e çıktığı açıklandı.

Bahia Eyalet Valisi Rui Costa, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun gerek olmadığını açıklamasına rağmen, Arjantin'in teklif ettiği yardımı kabul edeceğini açıkladı.

Costa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, federal hükümetin negatif tavrına değinerek, "Bütün dünya ülkelerine sesleniyorum, bu durumda Bahia her türlü yardımı Brezilya diplomasisinden geçmek zorunda kalmadan kabul edecektir." ifadelerini kullandı.

Bahia'da yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirten Costa, şunları kaydetti: "Yıkılan şehirleri ve evleri yeniden inşa etmek için yorulmaksızın gayretle çalışıyoruz, daha fazla çabayla bu süreç hızlanır, bu nedenle şu anda yardıma çok açığız."

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinin güneyinde, geçen haftadan itibaren sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 37 kentin tamamen sular altında kaldığı açıklanmıştı.

Rui Costa, doğal afet ile Kovid-19'un aynı anda eyaleti etkilediğini, güneydeki bazı kentlerde tüm ilaç ve aşıların kullanılmaz hale geldiğini söylemişti.

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