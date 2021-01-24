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Dünya

Brezilya'da uçak kazasında kulüp başkanı ve 4 futbolcu öldü

Brezilya'da meydana gelen uçak kazasında, Brezilya 4. futbol ligi ekiplerinden Palmas Futebol e Regatas'ın kulüp başkanı ve 4 futbolcusu hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik   | 24.01.2021
Brezilya'da uçak kazasında kulüp başkanı ve 4 futbolcu öldü

Buenos Aires

Palmas Futebol e Regatas kulübünden yapılan açıklamaya göre, Porto Nacional kentindeki Tocantis Havacılık Birliği pistinden, yarın yapılacak maç için Goiania şehrine gitmek üzere havalanan özel uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü.

Açıklamada, "Kazadan kurtulan olmadığını üzülerek bildiriyoruz. Bu acı ve dehşet anında kulüp, gerekli desteği sağlayacağı aile üyeleri için dua etmenizi istiyor." ifadelerine yer verildi.

Kazada pilotun yanı sıra Palmas Futebol e Regatas Kulüp Başkanı Lucas Meira (32) ile futbolcular Lucas Praxedes (23), Guilherme Noe (28), Ranule (27) ve Marcus Molinari (23) hayatını kaybetti.

Kazanın araştırılması için soruşturma başlatıldı.

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