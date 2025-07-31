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Dünya

ABD'nin California eyaletinde donanmaya ait F-35 savaş uçağı düştü

ABD'nin California eyaletinde donanmaya ait F-35 savaş uçağının düştüğü, pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
ABD'nin California eyaletinde donanmaya ait F-35 savaş uçağı düştü

Ankara

CNN'in haberine göre, donanmadan yapılan yazılı açıklamada F-35 uçağının, yerel saatle 18.30 sularında California'daki Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında düştüğü belirtildi.

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Pilotun fırlatma sistemiyle güvenli şekilde uçaktan çıkmayı başardığı, kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, F-35 uçağının, pilot ve mürettebatın eğitiminden sorumlu "Strike Fighter Squadron VF-125" adlı filoya bağlı olduğu kaydedildi.

Olay yeri görüntülerinde, uçağın düştüğü açık alanda alev ve yoğun dumanın yayıldığı görüldü.

Öte yandan, ocak ayında da Alaska eyaletinde bir F-35 savaş uçağı düşmüş, pilotun güvende olduğu bildirilmişti.

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