ABD'nin California eyaletinde donanmaya ait F-35 savaş uçağı düştü
ABD'nin California eyaletinde donanmaya ait F-35 savaş uçağının düştüğü, pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.
Ankara
CNN'in haberine göre, donanmadan yapılan yazılı açıklamada F-35 uçağının, yerel saatle 18.30 sularında California'daki Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında düştüğü belirtildi.
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Pilotun fırlatma sistemiyle güvenli şekilde uçaktan çıkmayı başardığı, kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
ABD'nin California eyaletinde F-35 savaş uçağı düştü— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 31, 2025
➡️ ABD donanmasından yapılan yazılı açıklamada F-35 uçağının, yerel saatle 18.30 sularında California'daki Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında düştüğü belirtildi
▪️ Pilot, fırlatma sistemiyle uçaktan çıkmayı başardı
▪️… pic.twitter.com/gruID5jw1U
Açıklamada, F-35 uçağının, pilot ve mürettebatın eğitiminden sorumlu "Strike Fighter Squadron VF-125" adlı filoya bağlı olduğu kaydedildi.
Olay yeri görüntülerinde, uçağın düştüğü açık alanda alev ve yoğun dumanın yayıldığı görüldü.
Öte yandan, ocak ayında da Alaska eyaletinde bir F-35 savaş uçağı düşmüş, pilotun güvende olduğu bildirilmişti.