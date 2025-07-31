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Dünya

Trump, Kanada'nın Filistin devletini tanıma kararının ticaret anlaşmasını zorlaştırdığını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın eylülde Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının, bu ülkeyle ticaret anlaşmasına varmayı zorlaştıracağını belirtti.

Aynur Şeyma Asan  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Trump, Kanada'nın Filistin devletini tanıma kararının ticaret anlaşmasını zorlaştırdığını belirtti

Ankara

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kanada'nın Filistin'i tanıyacağını açıklamasına değinen Trump, "Bu, onlarla ticaret anlaşmasına varmamızı çok zorlaştıracak." ifadesini kullandı.

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Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" duyurmuştu.

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