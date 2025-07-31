Trump, Kanada'nın Filistin devletini tanıma kararının ticaret anlaşmasını zorlaştırdığını belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın eylülde Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının, bu ülkeyle ticaret anlaşmasına varmayı zorlaştıracağını belirtti.
Ankara
Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
- Kanada Başbakanı Carney, eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı
- Filistin Devleti'nin tanınmasından yana 15 ülke, tüm devletleri bu yönde adım atmaya çağırdı
- ABD Başkanı Trump, Kanada mallarına yüzde 35 tarife uygulanacağını duyurdu
- Kanada, ABD ile görüşmeleri ilerletmek amacıyla "dijital hizmet vergisini" kaldırdı
- Kanada Başbakanı Carney, ABD ile "kötü bir ticaret anlaşmasını" kabul etmeyeceklerini belirtti
Kanada'nın Filistin'i tanıyacağını açıklamasına değinen Trump, "Bu, onlarla ticaret anlaşmasına varmamızı çok zorlaştıracak." ifadesini kullandı.
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Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" duyurmuştu.