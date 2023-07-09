Dolar
26.06
Euro
28.59
Altın
1,925.80
ETH/USDT
1,866.00
BTC/USDT
30,264.00
BIST 100
6,187.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Brezilya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla konser verildi

Brezilya Sao Paulo'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı dolayısıyla konser verildi.

Sinan Doğan  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Brezilya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla konser verildi

Bogota

Etkinlik, Sao Paulo Başkonsolosluğu ve Sao Paulo Belediyesi Kültür Sekreterliği işbirliğinde gerçekleştirildi.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları'nın Brezilyalı piyanist Lucas Gonçalves eşliğinde verdiği konserde, tanınmış Türk ve Brezilyalı bestecilerin eserleri seslendirildi.

Sao Paulo Başkonsolosu Gürsel Evren, konserin hazırlanmasına katkılarda bulunan Sao Paulo Belediyesi Kültür Sekreterliğine teşekkür ederek, etkinliğin Cumhuriyetin 100'üncü yılı kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Sanatçı Bayramoğulları da Brezilya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Lucas ile güzel bir konser verdik, buraya gelmemize destek olan Sayın Evren Bey'e ve konsolosluk çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Konser sırasında Bayramoğulları, Aşık Veysel'in bir eserini yakın zamanda vefat eden Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'e ithaf etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak-İstanbul kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Çorum'da sağanak etkili oldu
Türkiye ve dünya gündemi
Düzce'deki sağanak kırsalda derelerin taşmasına neden oldu
Erzincan'da şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Benzer haberler

Brezilya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla konser verildi

Brezilya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla konser verildi

Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi

Brezilya Amazonlarında yılın ilk altı ayında ormansızlaştırma yüzde 33,6 azaldı

Enstrümantal müzik grubu Balmorhea: "Müziğimiz herkese ve her türlü yorumlamaya açık"

Enstrümantal müzik grubu Balmorhea: "Müziğimiz herkese ve her türlü yorumlamaya açık"
İsrail Filarmoni Orkestrası İstanbul'da konser verecek

İsrail Filarmoni Orkestrası İstanbul'da konser verecek
7 Grammy ödüllü Amerikalı sanatçı Christina Aguilera, Antalya'da konser verecek

7 Grammy ödüllü Amerikalı sanatçı Christina Aguilera, Antalya'da konser verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet