logo
Dünya

Brezilya'da düzenlenen BM İklim Zirvesi başladı

Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinin başkenti Belem'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) başladı.

Firdevs Yüksel  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Brezilya'da düzenlenen BM İklim Zirvesi başladı Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Para

Konferansın resmi açılışına, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, COP30 Başkanı Büyükelçi Andre Aranha Correa do Lago ve COP29 Başkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İklim Konuları Özel Temsilcisi Muhtar Babayev katıldı.

Etkinlikte, Babayev, COP dönem başkanlığını Correa do Lago'ya devretti.

Babayev, buradaki konuşmasında, iklim finansmanında verilen taahhütlerin yerine getirilmesi çağrısı yaptı.

Bağışçı ülkelere, geçen yıl COP29'da kabul edilen Bakü Finans Hedefi de dahil olmak üzere iklim finansmanı taahhütlerinin yerine getirilmesini talep eden faturayı gösteren Babayev, "Son tarih neredeyse geldi. Bu nedenle gelişmiş ülkeler, aradaki farkı kapatmak için her anı değerlendirmeli." dedi.

Babayev, "Bunlar kolektif anlaşmalardı ancak uygulanmaları her bir ülkenin bireysel eylemlerine bağlı." ifadesini kullandı.

Correa do Lago da Paris Anlaşması'nın 10. yıl dönümüne dikkat çekerek, iklim mücadelesinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ancak "yapılacak çok iş" olduğunu söyledi.

Sürecin aciliyetine dikkati çeken Correa do Lago, bu hafta Brezilya'nın Parana eyaletinde meydana gelen kasırganın yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan iklim olaylarına işaret etti.

Correa do Lago, COP30'un bir uygulama COP'u olduğunu belirterek, "Bir uyum COP'u, ekonomi ile iklimin entegrasyonunun ilerlediği, eylemler, istihdam yaratma ve her şeyden önce bilimi dinleyen ve inanan bir COP olarak da hatırlanmasını umuyorum." dedi.

İklim müzakereleri 21 Kasım'a kadar devam edecek

Dünyanın en kapsamlı iklim zirvesi COP30'da iklim değişikliğiyle mücadelede gelinen nokta ve gündemdeki önemli konular ele alınacak.

Paris Anlaşması'nın 10. yılında düzenlenen ve yaklaşık 2 hafta sürecek müzakerelerde, yeni Ulusal Katkı Beyanları, iklim finansmanı, ormansızlaşmanın durdurulması gibi konular ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

COP30'un 21 Kasım'da sona ermesi planlanıyor.

Konferans kapsamında devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren Belem İklim Zirvesi ise bu yıl önceki yıllardan farklı olarak kentteki konaklama ve lojistik baskısını azaltmak amacıyla, 6-7 Kasım'da gerçekleştirilmişti. 60'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile temsilcilerinin yer aldığı zirveye, Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılmıştı.

