Türkiye-Brezilya siyasi istişareleri Brezilya'da yapıldı
Türkiye-Brezilya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Brezilya Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Maria Laura da Rocha eş başkanlığında Brezilya'da düzenlendi.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye-Brezilya siyasi istişareleri Brezilya'da gerçekleştirildi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
