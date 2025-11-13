Dolar
42.25
Euro
49.30
Altın
4,233.14
ETH/USDT
3,514.50
BTC/USDT
103,112.00
BIST 100
10,707.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının forma sırt sponsorluğuna ilişkin RAMS Park'ta düzenlenen sözleşme imza törenine katılıyor.
logo
Politika

Türkiye-Brezilya siyasi istişareleri Brezilya'da yapıldı

Türkiye-Brezilya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Brezilya Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Maria Laura da Rocha eş başkanlığında Brezilya'da düzenlendi.

Gökhan Çeliker  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Türkiye-Brezilya siyasi istişareleri Brezilya'da yapıldı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye-Brezilya siyasi istişareleri Brezilya'da gerçekleştirildi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te tramvaya yıldırım isabet etti
TÜRK-İŞ, Bakan Işıkhan'a gönderdiği mektupta İSG ihlallerine karşı hapis cezası dahil daha sert yaptırımlar istedi
İklim Değişikliği Başkanı Hasar, Türkiye'nin COP31 için "yoğun müzakere" yürüttüğünü belirtti
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında son şehit naaşına da ulaşıldı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu

Benzer haberler

Türkiye-Brezilya siyasi istişareleri Brezilya'da yapıldı

Türkiye-Brezilya siyasi istişareleri Brezilya'da yapıldı

Avrupa'da güvenlik dinamikleri: Rusya'nın rolü ve Türkiye'nin konumu

İklim Değişikliği Başkanı Hasar, Türkiye'nin COP31 için "yoğun müzakere" yürüttüğünü belirtti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın Nijerya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın Nijerya ile karşılaşacak
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Ukrayna'yı konuk edecek

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Ukrayna'yı konuk edecek
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 23 ildeki operasyonlarda yakalanan 64 zanlıdan 25'i tutuklandı

Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 23 ildeki operasyonlarda yakalanan 64 zanlıdan 25'i tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet