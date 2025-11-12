Brezilyalı futbolcu Oscar, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Brezilya'nın Sao Paulo takımında forma giyen orta saha oyuncusu Oscar, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırıldı.
Londra
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun durumunun stabil olduğu ve kontrol altında tutulduğu kaydedildi.
Kariyerinde 2012–2017 yıllarında Chelsea forması giyen ve 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Oscar, Aralık 2024'te altyapısından yetiştiği Sao Paulo'ya dönmüştü.
Sakatlıklarla mücadele ettiği 2025 sezonunda tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Oscar, 2 gol attı.