Dolar
42.24
Euro
48.91
Altın
4,126.69
ETH/USDT
3,584.00
BTC/USDT
105,118.00
BIST 100
10,615.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. Olay yerinden yayındayız. Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. -VTR-
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Brezilyalı futbolcu Oscar, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Brezilya'nın Sao Paulo takımında forma giyen orta saha oyuncusu Oscar, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırıldı.

Yunus Kaymaz  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Brezilyalı futbolcu Oscar, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Londra

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun durumunun stabil olduğu ve kontrol altında tutulduğu kaydedildi.

Kariyerinde 2012–2017 yıllarında Chelsea forması giyen ve 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Oscar, Aralık 2024'te altyapısından yetiştiği Sao Paulo'ya dönmüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sakatlıklarla mücadele ettiği 2025 sezonunda tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Oscar, 2 gol attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde 6 yöneticiye ilişkin tespitler
Bursa'da "Sürdürülebilirlik ve İnsan Zirvesi" başladı
Afyonkarahisar'da fabrikadaki patlamada 10 kişi yaralandı
Mersin'de yardımların kriz bölgelerine hızla ulaştırılmasını sağlayacak "Stratejik Stok Merkezi" açıldı
Kültür AŞ ve Medya AŞ'nin aldığı ihalelerde kamu zararı tespitleri

Benzer haberler

Brezilyalı futbolcu Oscar, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Brezilyalı futbolcu Oscar, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Brezilya'da yerliler, haklarını savunmak amacıyla BM İklim Zirvesi'nde protesto düzenledi

Oscar ödüllü müzisyen Glen Hansard ilk kez İstanbul'da konser verdi

Brezilya'da düzenlenen BM İklim Zirvesi başladı

Brezilya'da düzenlenen BM İklim Zirvesi başladı
Formula 1 Brezilya Grand Prix'ini Lando Norris kazandı

Formula 1 Brezilya Grand Prix'ini Lando Norris kazandı
İzmir Kısa Film Festivali, gençler için Oscar'a açılan kapı oluyor

İzmir Kısa Film Festivali, gençler için Oscar'a açılan kapı oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet