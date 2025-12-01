Dolar
Dünya

Brezilya'da hayvanat bahçesindeki aslan kafesine giren ziyaretçi, aslan saldırısında öldü

Brezilya'nın Joao Pessoa şehrindeki "Arruda Camara Park" hayvanat bahçesindeki aslan kafesine giren bir ziyaretçi, aslanın saldırması sonucu yaşamını yitirdi.

Irmak Akcan  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Brezilya'da hayvanat bahçesindeki aslan kafesine giren ziyaretçi, aslan saldırısında öldü

Ankara

Yerel basındaki habere göre, 19 yaşındaki kişi, 6 metre yüksekliğindeki duvara tırmanarak aslan kafesine girdi.

Kafese girdikten kısa bir süre sonra dişi bir aslanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden adamın psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Bölge yönetimi, hayvanat bahçesinin teknik ve güvenlik standartlarını karşıladığını kaydederek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Saldırı sonrasında hayvanat bahçesi kapatıldı ve ziyaretler askıya alındı.

Hayvanat bahçesinin ne zaman açılacağına dair bir açıklama yapılmadı.


