Dolar
43.85
Euro
51.65
Altın
5,144.03
ETH/USDT
1,860.60
BTC/USDT
64,170.00
BIST 100
14,050.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti

Brezilya’da dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde, ilk belirlemelere göre 23 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi ise kayboldu.

Sinan Doğan  | 24.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti

Bogota

Minas Gerais Valisi Romeu Zema, basına yaptığı açıklamada, Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora kentinde 16 kişinin, Uba'da ise 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sel felaketi nedeniyle 3 günlük resmi yas ilan ettiklerini belirten Zema, kayıp 47 kişinin bulunması için arama kurtarma ekiplerinin aralıksız çalıştığını söyledi.

İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, ölümlerin büyük bölümünün toprak kaymaları ve bina çökmelerinden kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.

Nehirlerin taşması sonucu Juiz de Fora'da en az 440 kişinin evsiz kaldığı kaydedilen açıklamada, ölü sayısının daha da artabileceği ifade edildi.

Yetkililer, şubat ayının tarihinin en yağışlı döneminin yaşandığını ve eyalete normalin 2 katından fazla yağış düştüğünü duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, basına yaptığı açıklamada, Minas Gerais eyaletini vuran şiddetli yağış nedeniyle hükümetin sefer olduğunu belirterek, "Sevdiklerini kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor
AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca "Engelsiz Türkiye Yüzyılı İftar Programı" düzenlendi
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörden arındırılmış, güçlü ve huzur içinde bir geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir
Türk Kızılay ile Pakistan Kızılayı, gelecek 5 yıldaki işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: İnancımıza yönelik saldırgan yaklaşımlara asla müsaade etmedik
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti

Hindistan Başbakanı Modi, Brezilya'nın Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortakları olduğunu söyledi

Brezilya lideri Lula da Silva'dan, Maduro'nun Venezuela'da yargılanması çağrısı

Kolombiya'nın kuzeyini vuran şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 14 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'nın kuzeyini vuran şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 14 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet