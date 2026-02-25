Dolar
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a çıktı

Brezilya'da 23 Şubat'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde, hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükselirken, kayıp 40 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Sinan Doğan  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a çıktı

Bogota

Minas Gerais eyaleti itfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, Juiz de Fora ve Uba kentlerini vuran sellerde can kaybının arttığı ifade edildi.

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, kayıp 40 kişi için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Yetkililer, bölgede daha fazla yağış beklendiğini belirterek, alarm durumunun sürdüğünü açıkladı ve halktan riskli bölgelerden uzak durmalarını istedi.

Minas Gerais Valisi Romeu Zema, basına yaptığı açıklamada, zor bir zamandan geçtiklerini söyleyerek, "Çok üzücü bir an yaşıyoruz. Son derece yağışlı bir geceydi, birkaç saat içinde neredeyse bir aylık yağış miktarı düştü. Bölgede binlerce kişi elektrik ve su hizmetinden yoksun kaldı. Tahliye edilenler için çeşitli okullar geçici barınma merkezlerine dönüştürüldü. İlk insani yardım kamyonları yola çıktı." diye konuştu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, basına yaptığı açıklamada, Minas Gerais eyaletini vuran şiddetli yağış nedeniyle hükümetin seferber olduğunu belirterek, "Sevdiklerini kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
