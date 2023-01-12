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Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan, Bolsonaro'ya "seçim yenilgisini kabullenmiyor" eleştirisi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, selefi eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun seçim yenilgisini kabullenmek istemediğini söyledi.

Sinan Doğan   | 12.01.2023
Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan, Bolsonaro'ya "seçim yenilgisini kabullenmiyor" eleştirisi

Bolivar

Brezilya basınında çıkan habere göre, Lula, parlamenterle görüşmesinde Bolsonaro'yu eleştirerek, "31 Aralık'ta görevi bırakan cumhurbaşkanı maalesef yenilgiyi kabul etmek istemiyor. Bugün bile kaybetmeyi kabullenmeyen açıklamalarını gördüm." ifadesini kullandı.

Ülkesinde, Bolsonaro yanlılarının Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye yönelik baskınına değinen Lula, "Bunun sadece bir grup çılgın insan olduğunu düşünüyorum, gülünçlükten pek de haberi olmayan bir grup insan." diye konuştu.

Lula, pazar günü yaşanılan olaylara değinerek, "Olanların bir darbe girişimi olduğunu düşünmek istemiyorum. Belki de küçük bir şeydi, seçimlerin bittiğini kabul etmek istemeyen ve elektronik oy sandığının muhtemelen dünyadaki en mükemmel seçim modeli olduğunu kabul etmek istemeyen bir grup kaçığın teşvik ettiği bir şeydi." dedi.

Brasilia'daki güvenliğin sağlanması için kararnamenin rekor bir sürede Senato ve Meclis'te kabul edildiğini vurgulayarak yöneticilere teşekkür eden Lula, kararname ile hukuka ve demokrasiye saygı duymak istemeyenlerin cezalandırılması gerektiğini düşündüklerini bildirdi.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede Cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Bolsonaro yanlıları, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

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