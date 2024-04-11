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Dünya

BMGK üyelerinden Gazze'de insani yardım çalışanlarının hedef alınmasına tepki

BMGK üyeleri, Gazze'de öldürülen insani yardım çalışanı sayısının 224'e yükseldiğini belirterek, bunun herhangi bir çatışmada bir yılda öldürülen insani yardım çalışanı sayısının 3 katı olduğuna dikkati çekerek tepki gösterdi.

Şerife Çetin  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
BMGK üyelerinden Gazze'de insani yardım çalışanlarının hedef alınmasına tepki

New York

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Gazze'de kıtlık ve insani yardım çalışanlarının durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının İsrail hava saldırıları sonucu öldürülmesinden derin endişe duyulduğu belirtildi.

Gazze'de öldürülen insani yardım çalışanı sayısının 224'e ulaştığına işaret edilen açıklamada, bunun herhangi bir çatışmada bir yılda öldürülen insani yardım çalışanı sayısının 3 katı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, tüm bu ölümler için hesap verilmesi gerektiğinin altı çizilirken, WCK çalışanlarının öldürülmesine ilişkin soruşturmanın şeffaf ve kapsamlı olması ve kamuyla paylaşılması gerektiği ifade edildi.

Tüm tarafların insani yardım çalışanları ve tesislerini uluslararası hukuk uyarınca koruması gerektiği vurgulanan açıklamada, önden uyarı sistemine ilişkin eksikliklerin giderilmesi gerektiği belirtildi.

"İnsani yardım dağıtımına ilişkim tüm engeller kaldırılmalı"

Açıklamada, Gazze'de korkunç insani durum ve yaklaşan kıtlıktan derin endişe duyulduğu ifade edilerek, "İnsani yardım dağıtımına ilişkin tüm engeller kaldırılmalı." çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Aşdod Limanı ve Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan insani yardım geçişlerine izin vereceğini açıklamasının not edildiği belirtilerek, "Çok daha fazlası yapılmalı." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısına yer verilirken, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dahil tüm BM personel ve ajanslarına destek mesajı verildi.

Tüm sivillere karşı şiddet ve terörün her formunun kınandığı açıklamada, ilgili BMGK kararlarının uygulanması talep edildi.


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