Dolar
32.38
Euro
34.67
Altın
2,298.49
ETH/USDT
3,011.40
BTC/USDT
61,250.00
BIST 100
10,082.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın annesi Gülbeyaz Albayrak için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Uluslararası Adalet Divanı, soykırım için silah sağlayanların da sorumlu tutulabileceğini hatırlattı

UAD, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin “vahim yaşam koşullarından derin endişe duyduğunu” bildirdi.

Melike Pala  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Uluslararası Adalet Divanı, soykırım için silah sağlayanların da sorumlu tutulabileceğini hatırlattı

Ankara

 Uluslararası Adalet Divanı (UAD), silahlı çatışmanın taraflarına silah sağlayan devletlerin, işlenen soykırım ve diğer savaş suçlarından sorumlu tutulabileceği uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "soykırım işlemesini kolaylaştırdığı" gerekçesiyle Nikaragua'nın Almanya aleyhine UAD’de açtığı davada, ihtiyati tedbirlere ilişkin karar açıklandı.

Nikaragua'nın Almanya aleyhine ihtiyati tedbir kararlarına hükmedilmesi talebiyle ilgili UAD, 15'e karşı 1 oyla "tedbir kararı vermeyi gerektirecek derece bir aciliyet olmadığına" hükmetti.

Divan Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam tarafından okunan kararda, Cenevre Sözleşmelerinin 1. Maddesi uyarınca, tüm devletlerin ve tarafların sözleşmeye her koşulda saygı gösterme ve saygı gösterilmesini sağlama yükümlülüğü altında olduğu hatırlatıldı.

UAD'nin Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin “vahim yaşam koşullarından derin endişe duyduğu” bildirilen kararda, Divan'ın Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı davada 28 Mart 2024 tarihli kararına işaret edilerek, sivillerin gıda ve diğer temel ihtiyaçlardan uzun süreli ve yaygın şekilde mahrum bırakıldığı anımsatıldı.

Kararda, UAD'nin "soykırımın ve diğer savaş suçlarının işlendiği bir bölgeye silah sevkiyatı yapan devletleri, işlenen suçlardan sorumlu tutulabilme ihtimali olduğu" aktarıldı.

Nikaragua'nın iddiaları

Nikaragua, UAD'de 8 Nisan'da yapılan duruşmalarda, Almanya'nın uluslararası hukuku dört şekilde ihlal ettiğini öne sürmüştü. Nikaragua, ilk olarak Almanya'nın, İsrail'e verdiği askeri, siyasi ve mali destekle Gazze'de soykırım işlenmesini kolaylaştırdığını ve Soykırım Sözleşmesi'ne aykırı hareket ettiğini belirtmişti.

Almanya'nın İsrail'e en çok silah tedarik eden ikinci ülke olduğunu kaydeden Nikaragua’nın avukatları, Almanya’nın aynı zamanda İsrail'e verdiği bu mühimmatların Gazze'deki soykırımda kullanıldığını bilmemesinin mümkün olmadığını vurgulamıştı.

İkinci olarak Almanya’nın, uluslararası insancıl hukukun temel sözleşmelerini ve teamüllerini ihlal ettiğini anlatan Nikaragua’nın avukatları, Almanya’nın bir yandan Filistinlilere yönelik yardımları keserken diğer taraftan da İsrail’e tank mermisi, Heron insansız hava aracı, çelik yelek, tıbbi malzeme ve savaş gemisi mühimmatı gönderdiğine dikkati çekmişti.

Nikaragua, üçüncü olarak, Gazze başta olmak üzere Filistin'in tüm topraklarında devam eden İsrail’in işgal ve ilhak uygulamalarına Almanya’nın katkı sağladığını aktarmıştı.

Son olarak Nikaragua, Almanya'nın, İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı apartheid ve ayrımcı rejimi engellemeyerek ve hatta destek olarak uluslararası hukukun emredici normlarına aykırı hareket ettiğini savunmuştu.

Nikaragua, dava sonucunda Divan'dan, Almanya'nın "uluslararası yükümlülüklerine aykırı hareket ettiğini tespit etmesine, bu eylemlerine son vermesine, bu ihlallerin tekrarlanmayacağına dair güvence vermesine ve bu ihlallerin mağdurlarının zararını tazmin etmesine" hükmetmesini istemişti.

Almanya suçlamaları reddetmişti

Almanya'nın avukatları, 9 Nisan'daki duruşmalarda, Berlin yönetiminin "İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" yönündeki iddialarını reddederken, silah ihracatının uluslararası hukuk kurallarına uygun yapıldığını öne sürmüştü.

Avukatlar ayrıca İsrail'e gönderilen silahların, ciddi bir ihracat lisansı incelemesine tabi tutulduğunu ve İsrail'e silah göndererek hukuka aykırı hareket edilmediğini savunmuştu.

Almanya'nın, işgal altındaki Batı Şeria, Ürdün ve diğer yerlerdeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) operasyonları için fon sağlamayı ve UNWRA dışındaki insani yardım kuruluşlarını desteklemeyi sürdürdüğünü belirten avukatlar, Nikaragua'nın talep ettiği geçici tedbirlere hükmetmesini gerektirecek derecede ciddi ve telafisi mümkün olmayan bir riskin bulunmadığını ileri sürmüştü.

UAD'nin ihtiyati tedbir taleplerini reddetmesinin ardından dava, Nikaragua'nın esas iddiaları kesin hükme bağlanana kadar görülmeye devam edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, AA'nın "Kanıt" kitabını inceledi
Edirne'de sağanak etkili oldu
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu: Filistin halkına adalet vermeliyiz, iki devletli çözüm uygulamalıyız
Hac organizasyonunda görevli personelin gidiş-dönüş bilgileri erişime açıldı

Benzer haberler

Uluslararası Adalet Divanı, soykırım için silah sağlayanların da sorumlu tutulabileceğini hatırlattı

Uluslararası Adalet Divanı, soykırım için silah sağlayanların da sorumlu tutulabileceğini hatırlattı

Almanya'da mahkeme, hükümetten İsrail'e yapılan silah sevkiyatının kriterlerini açıklamasını istedi

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu: Filistin halkına adalet vermeliyiz, iki devletli çözüm uygulamalıyız

İsrail'de aşırı sağcı Bakan, Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısı konusunda söz verdiğini söyledi

İsrail'de aşırı sağcı Bakan, Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısı konusunda söz verdiğini söyledi
UNRWA: Gazze'de gözaltına alınanlar şok edici insanlık dışı muameleye maruz kalıyor

UNRWA: Gazze'de gözaltına alınanlar şok edici insanlık dışı muameleye maruz kalıyor
AP milletvekili Daly: (Gazze'de) Von der Leyen ve AB'nin eylemleri soykırımı mümkün kıldı

AP milletvekili Daly: (Gazze'de) Von der Leyen ve AB'nin eylemleri soykırımı mümkün kıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet