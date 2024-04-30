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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: UCM savcısının tutuklama emri çıkarması kaçınılmaz bir zorunluluk

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, UCM savcısının harekete geçerek, soruşturmayı daha da hızlandırarak İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Kemal Karadağ  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: UCM savcısının tutuklama emri çıkarması kaçınılmaz bir zorunluluk

TBMM

Yüksel, UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bazı İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarma ihtimalinin olduğu soruşturmaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail'in, Filistin'deki katliamlarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini anımsatan Yüksel, İsrail'in eylemlerinin, soykırım suçu, insanlığa karşı suç ve savaş suçu niteliğinde olduğunu vurguladı.

Cüneyt Yüksel, İsrail'in, uluslararası insancıl hukuka aykırı hareket ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhinde yürütülen sürece ilaveten, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarını ika eden sorumlu kişiler aleyhinde Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının harekete geçerek, soruşturmasını daha da hızlandırarak İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu görülmektedir. İsrail'in bahse konu savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım fillerini fütursuzca işlemesinin en büyük nedeni İsrail'de ve dünya kamuoyundaki cezasızlık algısıdır. Bu algının ortadan kaldırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı gibi uluslararası mahkemeler adli kararlar aldıktan sonra bu kararların etkili bir şekilde icrası için küresel sistemin hızlı harekete geçip İsrail'i ve bu suçları işleyenleri cezalandırması gerekmektedir."

UCM'de süren soruşturmanın ve Uluslararası Adalet Divanındaki süreçlerin birbirini desteklemesi gerektiğinin altını çizen Yüksel, soykırım niteliğindeki eylemlere göz yumulmasının Birleşmiş Milletlerin (BM) kuruluş ruhuna ve amaçlarına aykırı olduğunu dile getirdi.

Cüneyt Yüksel, İsrail'in Filistin'de yürüttüğü işgale; "Apartheid ve soykırım politikaları"na karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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