Dolar
42.12
Euro
48.69
Altın
3,984.37
ETH/USDT
3,307.80
BTC/USDT
102,238.00
BIST 100
11,073.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnanlılar, ülkenin güneyinde İsrail'in saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri boşaltıyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde saldırı düzenlemekle tehdit ettiği beldelerde yaşayan halk evlerini terk etmeye başladı.

Ethem Emre Özcan  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Lübnanlılar, ülkenin güneyinde İsrail'in saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri boşaltıyor

Beyrut

İsrail ordusunun gün içinde Lübnan güneyindeki 3 beldeye yönelik saldırı düzenleyecekleri yönünde tehditte bulunması, bölge halkı arasında paniğe neden oldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, söz konusu bölgelerde yaşayan aileler evlerini terk etmeye başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba ve Ayta Cebel beldelerine saldırı düzenleyeceklerini bildirmişti.

Adraee, Et-Taybe ve Tayr Debba ve Ayta Cebel beldelerinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettikleri askeri yapılara hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 930 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
Marmaris'te ortaokul öğrencilerinden Gazze'ye turna kuşuyla barış mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi
İletişim Başkanı Duran, Türkiye Basın Federasyonu heyetini kabul etti
MHP'li Yönter partisinin Sultanbeyli ilçe başkanlığını ziyaret etti

Benzer haberler

Lübnanlılar, ülkenin güneyinde İsrail'in saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri boşaltıyor

Lübnanlılar, ülkenin güneyinde İsrail'in saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri boşaltıyor

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 beldeye saldırı tehdidinde bulundu

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze'ye sadece 4 bin 453 yardım tırı ulaştı

İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere ekim ayından beri 340 saldırı

İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere ekim ayından beri 340 saldırı
İsrail'in çevre suçları: Yerleşimci işgalciler zeytin ağaçlarını nasıl ve neden yok ediyor?

İsrail'in çevre suçları: Yerleşimci işgalciler zeytin ağaçlarını nasıl ve neden yok ediyor?
Meksikalı sanatçı, "Lübnan ile ülkesinin dostluğunu", Beyrut duvarlarına resmetti

Meksikalı sanatçı, "Lübnan ile ülkesinin dostluğunu", Beyrut duvarlarına resmetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet