İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 beldeye saldırı tehdidinde bulundu
İsrail ordusu, varılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 4 beldedeki bazı noktalara saldırı tehdidinde bulunarak hedef alınacak yerlerin yakınında ikamet eden halktan bölgeden ayrılmalarını istedi.
Ankara
İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor.
Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 4 beldeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki et-Taybe ve Tayr Debba beldelerindeki "Hizbullah'a ait askeri yapılara" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtti.
Saldırılarda vurulacak yerlerin havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.
Adraee, bu açıklamalardan kısa süre sonra Lübnan'ın güneyindeki Aita Cebel beldesinde de "Hizbullah'a ait askeri yapıya" saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.
Aita Cebel beldesinde vurulacak yerin haritasını paylaşan Adraee, bu noktaya yakın ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.
Adraee daha sonra yaptığı bir açıklamada da İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Zevtar eş-Şarkiyye bölgesinde de Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği bir binaya ve altyapıya saldırı düzenleyeceğini ve sivillerin bu bölgeden en az 500 metre uzaklaşması uyarısında bulundu.
Ateşkesin ardından İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 4 ayrı beldeye saldırı tehdidinde bulunmasının bölgedeki köylerde ikamet eden Lübnanlılar arasında paniğe neden olduğu belirtildi.
Bunun üzerine Adraee, X'ten yeni bir açıklama yaparak, sadece haritada paylaştıkları bölgelerdeki halka tahliye uyarısında bulunduklarını Lübnan'ın güneyindeki köylerin geniş çaplı tahliyesiyle ilgili herhangi bir uyarı yayınlamadıklarını kaydetti.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine saldırı başlattığını duyurdu
İsrail ordusu, 4 ayrı beldeye yönelik tehdidin ardından Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a ait hedeflere" hava saldırısı başlattığını bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı başlatıldığı belirtildi.
Saldırılarda, "Hizbullah'a ait hedeflerin" vurulduğu ifade edilirken daha fazla detaya yer verilmedi.
İsrail ordusunun saldırıları, Lübnan'ın güneyindeki 4 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin ardından geldi.
Öte yandan Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, daha önce vuracağını duyurduğu Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba, Aita Cebel ve Zevtar eş-Şarkiyye beldelerine hava saldırıları düzenledi.
Lübnan makamlarından saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Saldırıların olduğu sırada Beyrut semalarında da insansız hava araçları sesleri duyuldu.
İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba, Aita Cebel ve Zevtar eş-Şarkiyye beldelerindeki "Hizbullah'a ait noktalara" hava saldırısı tehdidinde bulunarak buralara yakın yerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istemişti.
İsrail ordusunun saldırı tehdidinin ardından söz konusu bölgelerde yaşayan Lübnanlı aileler evlerini apar topar terk etmek zorunda kalmıştı.
Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırısında 1 kişi öldü
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun hava saldırısında Sur vilayetindeki Tora ve Abbasiye beldeleri arasında açık bir alan hedef alındı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda ise saldırı sonrası hedef alınan noktadan dumanlar yükseldiği görüldü.
Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı
İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.
Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.
İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.