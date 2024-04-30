Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Şırnak
Askeri araç, Kayaboyun köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.