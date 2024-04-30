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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.

Ekrem Payan  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı Fotoğraf: Faruk Küçük/AA

Şırnak

Askeri araç, Kayaboyun köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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