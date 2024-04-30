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Dünya

Almanya'da mahkeme, hükümetten İsrail'e yapılan silah sevkiyatının kriterlerini açıklamasını istedi

Berlin İdare Mahkemesi, Alman hükümetinden, İsrail'e silah sevkiyatının uluslararası hukuk ihlal edilmeden hangi kriterlere göre gerçekleştirildiğini açıklamasını talep etti.

Mesut Zeyrek  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Almanya'da mahkeme, hükümetten İsrail'e yapılan silah sevkiyatının kriterlerini açıklamasını istedi

Nordrhein-Westfalen

Junge Welt gazetesinin haberinde, bir grup avukatın şubattaki başvurusu üzerine, mahkemenin, Alman hükümetinden İsrail'e silah sevkiyatını hangi kriterlere göre gerçekleştirdiğini açıklamasını istediği belirtildi.

Mahkeme kararında, hükümet tarafından bu açıklamanın 15 Mayıs'a kadar yapılması gerektiği aktarıldı.

Mahkeme kararının değerlendirildiği haberde, "bu karara uyulmadığı takdirde Alman hükümetinin, Savaş Silahlarını Kontrol Yasası kapsamındaki silahları İsrail’e sağlamasını yasaklayan ara kararı çıkarabileceği" yorumu yapıldı.

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