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Hac organizasyonunda görevli personelin gidiş-dönüş bilgileri erişime açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında görev alacak personelin gidiş-dönüş bilgileri erişime açıldı.

Fırat Taşdemir  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Hac organizasyonunda görevli personelin gidiş-dönüş bilgileri erişime açıldı Business people working on a laptop

Ankara

Diyanet'in internet sayfasında yer alan bilgiye göre, bu yıl hac organizasyonunda görev alacak personel, gidiş-dönüş bilgilerini kimlik numaraları ile "www.hac.gov.tr" web adresi üzerinden giriş yaparak öğrenebilecek.

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Hac organizasyonunda görevli personelin gidiş-dönüş bilgileri erişime açıldı

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