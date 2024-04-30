Hac organizasyonunda görevli personelin gidiş-dönüş bilgileri erişime açıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında görev alacak personelin gidiş-dönüş bilgileri erişime açıldı.
Ankara
Diyanet'in internet sayfasında yer alan bilgiye göre, bu yıl hac organizasyonunda görev alacak personel, gidiş-dönüş bilgilerini kimlik numaraları ile "www.hac.gov.tr" web adresi üzerinden giriş yaparak öğrenebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.