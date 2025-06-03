Dolar
39.15
Euro
44.65
Altın
3,359.41
ETH/USDT
2,606.90
BTC/USDT
105,217.00
BIST 100
9,267.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Dünya Gıda Güvenirliği Etkinliği”nde konuşuyor
logo
Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığından hacılar için "Adım Adım Hac İbadeti" infografiği

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ibadetini kolaylaştırmak amacıyla hacı adaylarına özel olarak hazırlanan "Adım Adım Hac İbadeti" infografiğini kutsal topraklarda hizmete sundu.

Sabri Kesen  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Diyanet İşleri Başkanlığından hacılar için "Adım Adım Hac İbadeti" infografiği

Mekke

Diyanet ve yetkili tur firmaları organizasyonuyla hac ibadetini yerine getirmek üzere Türkiye'den kutsal beldelere gelen 84 bin 942 hacı adayı için büyük kolaylık daha sağlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlı Dijital Hizmetler Daire Başkanlığınca hacı adaylarının ibadetlerini sırasıyla ve bilinçli şekilde yerine getirmelerine imkan tanıyan "Adım Adım Hac İbadeti" adlı infografik çalışma hazırlandı.

Haccın tüm aşamaları sade ve anlaşılır dille aktarılıyor

Başlıklar ve detaylar şeklinde farklı iki versiyon olarak hazırlandıktan sonra Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edilen çalışma, Rollup formatında basılarak hacı adaylarının konakladığı otellere yerleştirildi. Görsel ve şematik anlatımıyla öne çıkan infografik, terviye gününden başlayarak, Arafat'a çıkış, vakfe, Müzdelife, Mina'da şeytan taşlama, ziyaret tavafı ve kurban kesimi gibi hac ibadetinin tüm aşamalarını 14 maddede sade ve anlaşılır dille aktarıyor.

Her yaştan hacı adayının kolaylıkla anlayıp takip edebileceği bu yenilikçi içerik, hem rehberlik sağlıyor hem de heyecan dolu hac yolculuğuna bilinç katıyor. Otellerde ihramla başlayan süreç, Arafat, Müzdelife ve Mina'daki ibadetlerle devam ederken, şeytan taşlama günlerindeki detaylı yönlendirmeler sayesinde adaylar, ibadetlerini gönül huzuruyla yerine getirebiliyor.

Dijital içeriklerle manevi destek

Dijital Hizmetler Daire Başkanlığı, kutsal topraklarda yalnızca yönlendirme değil, aynı zamanda dijital içerikleriyle manevi destek de sunuyor. Diyanet Haber ve Diyanet Dijital platformlarında yayınlanan video ilmihaller, kısa bilgilendirici videolar ve infografik içerikler, hacı adaylarının bilgi ihtiyaçlarına anlık ve etkili çözümler getiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Kurban Bayramı'nda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
Boğulmalara karşı zamanla yarışan sağlık ekipleri tatbikatlarla zinde kalıyor
Diyanet İşleri Başkanlığından hacılar için "Adım Adım Hac İbadeti" infografiği
Çankırı'da yıldırım isabet eden evde hasar oluştu

Benzer haberler

Hacı adaylarının Arafat yolculuğu yarın başlıyor

Hacı adaylarının Arafat yolculuğu yarın başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığından hacılar için "Adım Adım Hac İbadeti" infografiği

Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor

Hacı adayları Arafat öncesi Harem-i Şerif'te ibadetlerini sürdürüyor

Hacı adayları Arafat öncesi Harem-i Şerif'te ibadetlerini sürdürüyor
Arafat öncesi hacı adaylarına sağlık tavsiyeleri

Arafat öncesi hacı adaylarına sağlık tavsiyeleri
Tekerlekli sandalyesiyle 16 yıllık hac özlemini giderdi

Tekerlekli sandalyesiyle 16 yıllık hac özlemini giderdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet