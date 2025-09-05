Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları bugün sona eriyor
2026 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, bugün sona eriyor.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, 2026 yılı hac kurasına katılmak isteyenlerin hac ön kayıt ve hac kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerekiyor.
Daha önceki yıllarda başvurusu olup, hac kaydını yenilemeyenler gelecek yılın hac kurasına katılamayacak.