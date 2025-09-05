Dolar
41.23
Euro
48.43
Altın
3,574.75
ETH/USDT
4,466.90
BTC/USDT
113,139.00
BIST 100
10,777.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları bugün sona eriyor

2026 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, bugün sona eriyor.

Fırat Taşdemir  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları bugün sona eriyor

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, 2026 yılı hac kurasına katılmak isteyenlerin hac ön kayıt ve hac kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Daha önceki yıllarda başvurusu olup, hac kaydını yenilemeyenler gelecek yılın hac kurasına katılamayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları bugün sona eriyor
İstanbul Valiliğinden karavan park yerlerinin belirlenmesiyle ilgili karar
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu İzmir'deki şehit ailesine ulaştı

Benzer haberler

Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları bugün sona eriyor

Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları bugün sona eriyor

İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca şehit yakınları umreye uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamaları e-Diyanet'te

Bakan Kacır: Vatandaşlarımız geniş bir hizmet yelpazesine artık tek noktadan ulaşabilecekler

Bakan Kacır: Vatandaşlarımız geniş bir hizmet yelpazesine artık tek noktadan ulaşabilecekler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet