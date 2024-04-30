Üniversitelilerden Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere destek
Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversite öğrencileri yaptıkları açıklamayla, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi.
Batman
Bursa, Batman ve Iğdır'da üniversite öğrencileri yaptıkları açıklamayla, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi.
Bursa
Bursa'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için Uludağ Üniversitesi öğrencileri yürüyüş düzenledi.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü önünde toplanan öğrencilere, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile akademisyenler de destek verdi.
Rektörlük önünde ellerinde pankartlarla yürüyüşe geçen akademisyen ve öğrenciler, yerleşke içinde Gazze'ye destek sloganları attı.
Çadırların kurulduğu alana kadar gerçekleşen yürüyüşün ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Yılmaz, bu eyleme hep birlikte destek verdiklerini söyledi.
Yılmaz, Gazze'nin Müslümanların izzetini ayağa kaldırdığını belirterek, şunları kaydetti:
"Dünya düzeninin ne denli sahte ve iki yüzlü değerler manzumesi üzerine kurulu olduğunu 7 Ekim'den beri yürüyen süreç aşikar hale getirmiştir. O özgürlüğü yere göğe koyamadıklarını söyleyen Amerikan devletinin o üniversitelerde eylemlere gösterdiği tepkiyi hep birlikte ibretle izlemiş durumdayız. Bu haliyle bile Gazze'nin direnişi aslında bir anlamda insanlığın uyanışına sahte bir söylem tarafından bütün zihinlerin işgal edildiği bir dünyada insanlığın uyanışı için inşallah bir umut olacaktır."
Öğrenciler adına konuşan Tahir Akkaya da ABD'deki "vicdan intifadası"na destek vermek için bir araya geldiklerini anlattı.
Akkaya, Gazze halkının maruz kaldığı vahşet ve katliamların 200 günden fazla süredir devam ettiğini belirterek, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Gazze'yi yok etmeye çalıştığını anlattı.
ABD'de üniversitelerde Gazze'ye dayanışma eylemlerinin düzenlendiğini vurgulayan Akkaya, şöyle devam etti:
"Amerika'da öğrenciler bu gösterileri gerçekleştirirken siyonizmin maşası konumundaki üniversite yönetimleri ve Amerikan polisi de elbet boş durmuyor. Bugüne dek yüzlerce öğrenci gözaltına alınırken onlarcası da okuldan uzaklaştırma cezası almış durumda. Bedel ödemeyi göze alan ve eylemliliklerini sürdüren bu onurlu öğrencilere Bursa Uludağ Üniversitesi'nden selam gönderiyoruz. Bu eylemler sadece Amerika'yı tedirgin etmiyor. Netanyahu da geçtiğimiz gün ABD üniversitelerindeki eylemlerle ilgili açıklama yaparak gösterileri korkunç bulduğunu bir an önce sonlanmasını istediğini belirtti. Katil Netanyahu'yu tutuşturan bu eylemlerin biz de tüm dünyaya ilham olmasını istiyor ve kampüslerin siyonizmin değil, direnişçilerin, Filistin destekçilerinin rengine boyanması çağrısında bulunuyoruz."
Konuşmaların ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edilerek, çadır nöbeti başlatıldı.
Batman
Batman Üniversitesi öğrencileri yaptıkları açıklamayla, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi.
İslami İlimler Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.
"Batman'dan Gazze'ye selam", "Filistin'de olanlara susmayın" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Rıdvan Ergin, İsrail'in Filistin'de sadece insanları değil insani ilke ve değerleri de katlettiğini söyledi.
Ergin, "ABD'nin önde gelen 25'e yakın üniversitesinde devam eden destek eylemlerinde bir taraftan bu vahşet lanetlenirken diğer taraftan ABD'nin İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor. Öğrencilere akademisyenler de destek veriyor. Gazze'de yakılan direniş meşalesinin aydınlığında dünya, bu zulmü haykıran binlerce vicdan sahibine şahitlik ediyor." dedi.
Gazze'ye saldırıları kınadıklarını ifade eden Ergin, üniversite öğrencileri olarak ABD'de dalga dalga yayılan ve Filistin için düzenlenen eylemleri desteklediklerini dile getirdi.
Basın açıklaması okunan duanın ardından sona erdi.
Iğdır
Iğdır Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları ve akademisyenler, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi, polislerin uyguladığı şiddeti kınadı.
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü girişinde toplanan öğrenci ve akademisyenler, Türkiye-Filistin bayrakları ile İngilizce ve Türkçe hazırlanmış "Filistin'de soykırım var", "Bebek katili İsrail", "Özgür Gazze" gibi yazılı dövizler açtı.
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın da katıldığı programda, Filistinliler için dualar okundu ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
Grup adına basın açıklamasını okuyan öğrencilerden Nurullah Özgün, geçen 6 ayda 14 bin 695’i çocuk, 9 bin 670’si kadın olmak üzere 34 bin 456 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 77 bin 575 kişinin de yaralandığını söyledi.
"Dünyadaki vicdan, ahlak ve erdem sahibi insanların çığlığıdır. Her ne kadar Gazze eylemlerine katılan öğrenciler orantısız güçle, uzaktan eğitim kararlarıyla bastırılmaya çalışılsa da barıştan, huzurdan, adaletten ve insan haklarından yana olanların sesini kısmayı kimse başaramayacaktır." diyen Özgün, Iğdır Üniversitesi Öğrenci Toplulukları olarak vicdan sahibi üniversite öğretim üyelerine ve öğrencilerine karşı uygulanan zorbalık, tehdit, gözaltı, görevine ve işine son verme gibi yıldırma girişimlerini, temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ettiklerini bildirdi.
Özgün, şunları kaydetti:
"Mazlumların haklarını savunma konusunda kendilerini sorumlu hisseden vicdanı hür, ruhu özgür tüm akademisyenlerle öğrencilerin yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz. Dünyada mazlum Filistin halkının sesi olan tüm akademisyen ve öğrencilerimize gerek sosyal medya üzerinden gerekse mail yoluyla destek mesajlarımızı ulaştıracağız. Bu noktada uluslararası akademik camiayı da İsrail vahşetine karşı durmaya davet ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.