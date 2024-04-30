Dolar
32.38
Euro
34.69
Altın
2,297.98
ETH/USDT
3,012.70
BTC/USDT
61,157.00
BIST 100
10,083.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın annesi Gülbeyaz Albayrak için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Dünya

İsrail'de aşırı sağcı Bakan, Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısı konusunda söz verdiğini söyledi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisine 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırı yapılacağı konusunda söz verdiğini belirtti.

Mehmet Alaca  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
İsrail'de aşırı sağcı Bakan, Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısı konusunda söz verdiğini söyledi

Ankara

Ben-Gvir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kendi talebi üzerine Netanyahu ile beklenen Refah'a saldırı konusunda görüştüğünü söyledi.

Netanyahu'ya Refah'a kara saldırısının yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulunduğunu kaydeden Ben-Gvir, Başbakan'ın, İsrail'in Refah'a gireceğine söz verdiğini ve devam eden Gazze saldırılarının da sona ermeyeceğini ifade ettiğini aktardı.

Ben-Gvir, Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısı yapılacağı yönündeki ifadelerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, AA'nın "Kanıt" kitabını inceledi
Edirne'de sağanak etkili oldu
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu: Filistin halkına adalet vermeliyiz, iki devletli çözüm uygulamalıyız
Hac organizasyonunda görevli personelin gidiş-dönüş bilgileri erişime açıldı

Benzer haberler

Uluslararası Adalet Divanı, soykırım için silah sağlayanların da sorumlu tutulabileceğini hatırlattı

Uluslararası Adalet Divanı, soykırım için silah sağlayanların da sorumlu tutulabileceğini hatırlattı

Almanya'da mahkeme, hükümetten İsrail'e yapılan silah sevkiyatının kriterlerini açıklamasını istedi

İsrail'de aşırı sağcı Bakan, Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısı konusunda söz verdiğini söyledi

UNRWA: Gazze'de gözaltına alınanlar şok edici insanlık dışı muameleye maruz kalıyor

UNRWA: Gazze'de gözaltına alınanlar şok edici insanlık dışı muameleye maruz kalıyor
AP milletvekili Daly: (Gazze'de) Von der Leyen ve AB'nin eylemleri soykırımı mümkün kıldı

AP milletvekili Daly: (Gazze'de) Von der Leyen ve AB'nin eylemleri soykırımı mümkün kıldı
Gazze'de enkaz altında kalan 10 binden fazla kişi kayıp

Gazze'de enkaz altında kalan 10 binden fazla kişi kayıp
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet