Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen ihlallerini sürdürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

Ramzi Mahmud, Halime Afra Aksoy  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen ihlallerini sürdürüyor

İstanbul

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğu bölgelerini hedef aldı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinin kuzey ve doğu bölgelerine de saldırılar düzenledi.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi topçu atışlarıyla hedef alındı, bölgeden patlama sesleri duyuldu.

İsrail savaş uçakları da Han Yunus ve Refah kentlerini bombaladı, hedef alınan bölgelerden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze ve Refah kentlerindeki bazı bölgelere hedef gözetmeksizin ateş açtı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu Gazze'de yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti, en az 394 Filistinliyi öldürdü, binden fazla kişiyi yaraladı.

İsrail’in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren Gazze Şeridi'ni hedef alan soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın, 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden oldu.

