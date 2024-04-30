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Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Cihan Demirci, Gökhan Balcı  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise kapalı çarşı ve iş yerlerinde yağışın durmasını bekledi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, gök gürültülü sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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