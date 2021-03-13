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Dünya

BMGK, Libya'yı seçimlere götürecek Ulusal Birlik Hükümeti'nin güvenoyu almasını memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'yı seçimlere götürecek Ulusal Birlik Hükümeti'nin, Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu almasından memnuniyet duydu.

Betül Yürük   | 13.03.2021
BMGK, Libya'yı seçimlere götürecek Ulusal Birlik Hükümeti'nin güvenoyu almasını memnuniyetle karşıladı

New York

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) yapılan ortak açıklamada, Libya'daki aktörlere, tüm yetki ve görevlerin, yeni geçici hükümete sorunsuz bir şekilde devredilmesi çağrısında bulunuldu.

Ulusal Birlik Hükümeti'nin, Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu almasından memnuniyet duyulduğu dile getirilen açıklamada, yeni geçici hükümetten, 24 Aralık'ta özgür ve adil başkanlık ve parlamento seçimleri için gerekli tüm hazırlıkları yapması istendi.

Açıklamada, kadınların seçimlere tam ve eşit katılımını sağlayacak düzenlemeler yapılması gerektiği de vurgulandı.

Libya'daki tüm taraflardan, 23 Ekim 2020'de varılan ateşkes anlaşmasına ve silah ambargosuna uyması istenilen açıklamada, ülkedeki tüm yabancı paralı savaşçıların derhal geri çekilmesi gerektiği kaydedildi.

Libya'daki silahlı grupların silahsızlandırılması ve yeniden entegre edilmesi için kapsayıcı ve sivil bir güvenlik reformuna ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, komşu ve bölge ülkelerinden, BM çabalarına destek vermesi de talep edildi.

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