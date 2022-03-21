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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM'den Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden fosil yakıtlara yönelme 'yıkım getirir' uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus gazına alternatif ve fosil yakıt arayışının artmasının "çılgınlık" olduğu ve iklim değişikliyle mücadeleye "yıkım" getireceği uyarısında bulundu.

Betül Yürük   | 21.03.2022
BM'den Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden fosil yakıtlara yönelme 'yıkım getirir' uyarısı

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Sürdürülebilirlik Zirvesinde" yaptığı konuşmada, "Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş, küresel gıda ve enerji piyasalarını alt üst etme riski taşıyor ve küresel iklim gündemini tehdit ediyor." dedi.

Büyük ekonomilerin Rus gazına alternatif aramasının kısa vadede fosil yakıtlara bağımlılığı artırabileceğine dikkati çeken Guterres, "Bu bir çılgınlık ve fosil yakıtlara bağımlılık (iklim değişikliğiyle mücadelede) yıkımı garanti ediyor." ifadesini kullandı.

Bozuk küresel enerji sisteminin düzeltilmesi çağrısı yapan Guterres, iklim değişikliğiyle mücadele için küresel sıcaklık artışının 1.5 santigrat derece ile sınırlandırılması hedefinin mevcut koşullarda "yoğun bakımda yaşam desteğinde" olduğu benzetmesi yaptı.

Küresel sera gazı emisyonlarının 2020'li yıllarda yüzde 14 artmasının beklendiğini söyleyen Guterres, sadece geçen yıl enerji kaynaklı karbon salımının yüzde 6 artarak en yüksek seviyelere çıktığını belirtti.

"Uyurgezer olarak iklim felaketine yürüyoruz." diyen Guterres, "Böyle devam edersek 1.5 derece sıcaklık artışı hedefine veda edebiliriz.'" uyarısında bulundu.

Guterres, tüm ülkelere kömür kullanımına 2040'a kadar son vermeleri çağrısı yaptı.

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