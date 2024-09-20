BM'den İsrail'in Lübnan'a saldırısının ardından "Bölge felaketin eşiğinde" uyarısı
Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da gerginliğin artışından derin endişe duyulduğunu belirterek, "Bölge felaketin eşiğinde." uyarısında bulundu.
New York
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Beyrut ve Mavi Hat'ta gerginliğin artmasından derin endişe duyduklarını kaydeden Dujarric, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.
Dujarric, tüm taraflara BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını uygulamaları çağrısı yaparak, "Bölge felaketin eşiğinde." dedi.
BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görevini çok zor koşullar altında yerine getirmeye devam ettiğini belirten Dujarric, ekiplerin gerginliği düşürmek ve çatışmanın sonlanmasını sağlamak için çaba gösterdiğini dile getirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, bugün başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 59 kişinin yaralandığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.