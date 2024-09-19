Dolar
34.08
Euro
38.04
Altın
2,586.84
ETH/USDT
2,465.40
BTC/USDT
63,045.00
BIST 100
9,975.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan, telsiz ve çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili BMGK'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor

Lübnan'ın, salı ve çarşamba günleri çağrı cihazları ve telsizlerde meydana gelen patlamalarla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

Wassim Samih Seifeddine, Gülşen Topçu  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Lübnan, telsiz ve çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili BMGK'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor

Beyrut

Lübnan, söz konusu saldırıların ardından BM düzeyinde harekete geçmeye karar verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdallah Buhabib, "İsrail'in masum Lübnan halkına karşı işlediği savaş suçu mahiyetindeki siber terör saldırısıyla ilgili olarak Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliğine, BMGK'ya şikayette bulunma" talimatı verdi.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı
Bursa'da kimyasal madde için kullanılan varilleri arsaya bırakan kişiye cezai işlem uygulandı
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'da "sahte bal üretenlere" yönelik operasyon

Benzer haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gün boyu devam eden saldırılarında 24 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gün boyu devam eden saldırılarında 24 Filistinli hayatını kaybetti

Lübnan, telsiz ve çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili BMGK'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor

Pentagon: Lübnan'daki saldırılar bölgede gerginliğin azaltılmasına yardımcı olmaz

BM Güvenlik Konseyinde Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da kötüleşen duruma dikkat çekildi

BM Güvenlik Konseyinde Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da kötüleşen duruma dikkat çekildi
İsrail ordusu, Lübnan’da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi
İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerince kuşatılan iki okuldan 1000 öğrenci tahliye edildi

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerince kuşatılan iki okuldan 1000 öğrenci tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet