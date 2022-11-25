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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Ukrayna'daki füze saldırıları milyonlarca insanı zorlu yaşam koşullarına sürüklüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Rus ordusunun Ukrayna'da düzenlediği füze saldırılarının, milyonlarca insanı, aşırı zor ve korkunç yaşam koşullarına ittiğini belirtti.

Muhammet İkbal Arslan   | 25.11.2022
BM: Ukrayna'daki füze saldırıları milyonlarca insanı zorlu yaşam koşullarına sürüklüyor

Cenevre

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da kritik altyapı noktalarına yönelik geniş çaplı devam ettirdiği füze ve dron saldırıları ile savaş esirlerinin "yargısız infazına" yönelik son iddialar karşısında duyduğu endişeyi dile getirdi.

Türk, "Milyonlarca insan, bu saldırılar neticesinde aşırı zorluklara ve korkunç yaşam koşullarına itiliyor. Bütün bunlar dikkate alındığında, bu durum, uluslararası insancıl hukuk anlamında ciddi sorunlara yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki BM İnsan Hakları İzleme Misyonuna göre, 23 Kasım'da Kiev ve çevresinde düzenlenen füze saldırılarında en az 8 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

Zaporijya bölgesinde bir hastaneye düzenlenen roket saldırısında ise iki günlük 1 bebek yaşamını yitirdi ve 2 doktor yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna çapında 10 Ekim'de başlattığı füze saldırılarından bu yana BM İnsan Hakları İzleme Misyonu tarafından doğrulanan toplam sivil can kaybı sayısı en az 77'ye, yaralı sayısı da 272'ye yükseldi.

Türk, Rusya ile Ukrayna arasında şubattan bu yana devam eden savaşta esir düşen hem Rus hem de Ukraynalılar ile savaşa katılmayan diğer kişilerin "yargısız infaz edildiğine" dair iddialar olduğuna da değindi.

Teslim olmuş askerler de dahil olmak üzere, savaşın dışında kalan kişilerin uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunduğuna işaret eden Türk, bunların yargısız infazının ise "savaş suçu" sayıldığını belirtti.

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