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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Ukrayna'da en az 1932 sivil öldü, 4 milyon 656 bin 509 kişi komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna'da en az 1932 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 589 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 656 bin 509 kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 13.04.2022
BM: Ukrayna'da en az 1932 sivil öldü, 4 milyon 656 bin 509 kişi komşu ülkelere geçti

Cenevre

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-12 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 656 bin 509 kişinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 669 bin 637), Romanya'ya (709 bin 249), Macaristan'a (434 bin 342), Rusya'ya (433 bin 83), Moldova'ya (415 bin 850), Slovakya'ya (323 bin 20) ve Belarus'a (21 bin 292) geçiş yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçtiği ifade edildi.

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, AA muhabirine, bazı Ukraynalı mültecilerin komşu ülkeler arasında seyahat ettiği için genel rakamın yüksek çıktığını dile getirmişti.

Ukrayna'dan komşu ülkelere gidenlerden yüz binlercesinin buralardan da diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde 7,1 milyon sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı.

En az 1932 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada da Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-12 Nisan'da en az 1932 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 bin 589 sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere, geniş etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

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