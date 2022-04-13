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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Buça’da açılan ikinci toplu mezardan 8 sivilin cesedi çıkarıldı

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’nın Buça şehrinde bulunan ikinci toplu mezardan 8 sivilin cesedi çıkarıldı.

Davit Kachkachishvili   | 13.04.2022
Buça’da açılan ikinci toplu mezardan 8 sivilin cesedi çıkarıldı Fotoğraf: Metin Aktaş / AA

Buça

Bölgenin Rus işgali altında kaldığı dönemde, Rus askerlerince öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetleri çıkarılarak, kimlik tespiti için adli tıp kurumlarına gönderiliyor.

Azize Andria Kilisesi'nin iç avlusunda 4 gün önce ilk açılan toplu mezarın hemen yanında bulunan ikinci mezardan çıkarılmaya başlanan cesetler, DNA incelemelerinin yapılması için numaralandırılarak ilgili merkeze gönderilmesi için hazırlandı.

Ceset çıkarılması çalışmalarını yerinde takip eden Buça Bölge Savcısı Ruslan Kravchenko, burada yaptığı açıklamada, sadece ilk açılan toplu mezarda toplam 57 cesedin çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Cesetlerde yapılan incelemelerin sonucu sivillerin Rus askerlerince silahla vurulduklarının ortaya çıktığını kaydeden Kravchenkko, "Bu insanlar, tahliye sırasında öldürüldü." dedi.

Bugün açılan ikinci mezardan şimdiye kadar 8 ceset çıkarılırken, çalışmalar sürüyor.

Buça’daki toplu mezarlardan çıkarılan çoğu cesette ense, diz ve vücudun diğer bölümlerinde kurşun izleri görülüyor.

Sokaklardaki ceset görüntüleriyle dünya gündemine giren ve Rus ordusunun nisanın başında çekildiği Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri büyük tepkilere neden olmuştu.

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