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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

BM: Ukrayna'da 364 sivil öldü, 759 sivil yaralandı, gerçek sayı çok yüksek olabilir

BM, Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana en az 364 sivilin öldüğünü, 759 sivilin yaralandığını, gerçek sayının ise çatışma bölgelerinden bilgilerin geç alınmasından dolayı çok daha fazla olduğunun sanıldığını bildirdi.

Bayram Altuğ   | 06.03.2022
BM: Ukrayna'da 364 sivil öldü, 759 sivil yaralandı, gerçek sayı çok yüksek olabilir

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta sivillere ilişkin istatistikleri paylaşmaya devam ediyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 10 gün içinde Ukrayna'dan 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıklamıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan 5 Mart gece yarısına kadar 364 sivilin öldüğü, 759 sivilin yaralandığı bilgisi verilerek, "OHCHR, özellikle hükümet kontrolündeki bölgelerde ve son günlerde, yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınmasının gecikmesi ve pek çok raporun hala teyit edilmeyi beklemesinden ötürü gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıyor.” ifadesi yer aldı.

Öte yandan Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.



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