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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: 1,5 milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, 10 gün içinde Ukrayna'dan 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

Bayram Altuğ   | 06.03.2022
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: 1,5 milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.

10 gün içinde Ukrayna'dan 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini belirten Grandi, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da en hızlı büyüyen mülteci krizi." ifadesini kullandı.

Öte yandan, BM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti. Polonya'yı sırasıyla Macaristan, Moldova, Slovakya, Romanya ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

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