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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'nin ölümünün kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM), Batı Şeria’nın Nablus kentinde Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgalci İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve suçluların hesap vermesini talep etti.

Şerife Çetin  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
BM, Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'nin ölümünün kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını istedi

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "Size işgalci İsrail askerleri tarafından Nablus'ta başından vurularak öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı, 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi'yi sormak istiyorum. Tepkiniz nedir? Bunu kınıyor musunuz ve sorumluluğu kabul eden İsrail ordusuna bir mesajınız var mı?" sorularını yanıtladı.

Olay hakkında henüz detaylı bilgiye sahip olmadığını belirten Dujarric, "Olayın ne koşullar altında gerçekleştiğinin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyoruz. Siviller her durumda korunmalıdır." ifadesini kullandı.

Dujarric, AA muhabirinin, "Korkarım bu bir şablona dönüşmeye başladı. Daha önce de aralarında BM personelinin de öldürüldüğü benzer olaylarda kapsamlı soruşturma talep ettiniz. Sonuç aldığınız bir soruşturma var mı? Ya da herhangi bir suçlu cezalandırıldı mı?" sorularına ilişkin ise "BM personeli bağlamında hiçbir şey yapılmadı." yanıtını verdi.

Soruşturmaların daha ziyade "çatışma sonlandıktan" sonra gerçekleşeceğine işaret eden Dujarric, Filistinli mahkumlara yönelik kötü muamelenin cezalandırıldığı durumlar olduğunu bildirdi.

Diğer taraftan Dujarric, İsrail'in birçok sivil ölüme ilişkin soruşturma gerçekleştirmediğinin de bilindiğini kaydetti.

Eygi'nin öldürülmesini kınayıp kınamadığının tekrar sorulması üzerine ise BM Sözcüsü, olay hakkında daha fazla bilgi edinmesi gerektiğini söyledi.

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