BM, Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'nin ölümünün kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını istedi
Birleşmiş Milletler (BM), Batı Şeria’nın Nablus kentinde Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgalci İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve suçluların hesap vermesini talep etti.
New York
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "Size işgalci İsrail askerleri tarafından Nablus'ta başından vurularak öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı, 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi'yi sormak istiyorum. Tepkiniz nedir? Bunu kınıyor musunuz ve sorumluluğu kabul eden İsrail ordusuna bir mesajınız var mı?" sorularını yanıtladı.
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Olay hakkında henüz detaylı bilgiye sahip olmadığını belirten Dujarric, "Olayın ne koşullar altında gerçekleştiğinin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyoruz. Siviller her durumda korunmalıdır." ifadesini kullandı.
Dujarric, AA muhabirinin, "Korkarım bu bir şablona dönüşmeye başladı. Daha önce de aralarında BM personelinin de öldürüldüğü benzer olaylarda kapsamlı soruşturma talep ettiniz. Sonuç aldığınız bir soruşturma var mı? Ya da herhangi bir suçlu cezalandırıldı mı?" sorularına ilişkin ise "BM personeli bağlamında hiçbir şey yapılmadı." yanıtını verdi.
ABD vatandaşlığı da bulunan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerince öldürüldü— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 6, 2024
AA Muhabiri Enes Canlı, detayları Nablus'tan aktardı https://t.co/mVppvmr8G9 pic.twitter.com/CFVuCmfWHh
Soruşturmaların daha ziyade "çatışma sonlandıktan" sonra gerçekleşeceğine işaret eden Dujarric, Filistinli mahkumlara yönelik kötü muamelenin cezalandırıldığı durumlar olduğunu bildirdi.
Diğer taraftan Dujarric, İsrail'in birçok sivil ölüme ilişkin soruşturma gerçekleştirmediğinin de bilindiğini kaydetti.
Eygi'nin öldürülmesini kınayıp kınamadığının tekrar sorulması üzerine ise BM Sözcüsü, olay hakkında daha fazla bilgi edinmesi gerektiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.