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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli görgü tanığı, öldürülen Türk aktivist Eygi’nin İsrail askerlerince hedef alındığını anlattı

İsrailli aktivist Jonathan Pollack, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle başından vurarak öldürdüğü ABD vatandaşı da olan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin doğrudan hedef alındığını belirtti.

Çağrı Koşak  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
İsrailli görgü tanığı, öldürülen Türk aktivist Eygi’nin İsrail askerlerince hedef alındığını anlattı

İstanbul

Görgü tanığı İsrailli aktivist Pollack, Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrine bağlı Beyta beldesinde katıldığı gösteride öldürüldüğü anları anlattı.

Eygi'nin İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğünü ifade eden Pollack, "İsrail'in Beyta topraklarında Filistinlilerden gasbederek inşa ettiği Evyatar isimli kaçak yerleşim birimini protesto etmek üzere Beyta'ya gittik." dedi.

Pollack, Beyta'da cuma namazının ardından Filistinli gençlerin İsrail askerleri tarafından kuşatıldığını belirterek, "Namaz biter bitmez, askerler ve köydeki gençler arasında olaylar başladı. Askerler hemen göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etti." ifadelerini kullandı.

Çatışma nedeniyle Beyta'daki köyün içerisine askerlerden yaklaşık 150-200 metre öteye meskun mahalle çekildiklerini söyleyen Pollack, İsrail askerlerinin bir evin çatısı üzerinde stratejik bir noktada konuşlandığını aktardı.

"Vuran asker, onu açık bir şekilde görüyordu"

İsrail askerlerinin Türk vatandaşı Eygi'yi açıkça hedef aldığını ifade eden Pollack, şunları kaydetti:

"İki sefer gerçek mermi ateşlendi. İlki ortada bir noktayı hedef aldı. Sonra ikinci bir gerçek mermi sesi duydum sonra insanların bana seslendiğini duydum. Yaralanan Eygi'nin 10-15 metre geride zeytin ağaçlarının altında durduğu yere doğru koştum. Onu yerde, bir zeytin ağacının altında yatarken buldum. Ölümcül bir kanaması vardı. Vuran asker, onu açık bir şekilde görüyordu."

Pollack, Eygi'ye ilkyardım yaptıklarını anlatarak, "Elimi kanamayı durdurmak için başının altına koydum. Nabzına baktım çok zayıf atıyordu. Ambulansı çağırdık, onu ambulansa bindirdik." dedi.

Eygi'nin önce Beyta sağlık merkezine, sonra sağlık görevlileri eşliğinde Rafidiye Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü ifade eden Pollack, "Hastanede, onu hayata döndürmeye çalıştılar ama başaramadılar. Vefat etti." ifadelerini kullandı.

"Bu ayrı bir olay değil"

Yaşanan hadisenin İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarının bir parçası olduğuna dikkati çeken Pollack, "Şunu söylemem gerekli ki bu diğer yaşananlardan ayrı bir olay değil. 2021'den beri hepsi Filistinli 17 kişi Beyta'da öldürüldü." dedi.

Pollack, şunları kaydetti:

"Bugün bunu duymamızın sebebi bir ABD vatandaşının trajik bir şekilde ölümü. Bu olay, diğer yaşananlardan ayrı değil. Bu Filistin halkının mücadelesine karşı yapılan baskının, İsrail'in Batı Şeria'da son aylarda şiddeti artırmasının ve İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın bir parçası."

Pollack, ne olursa olsun Filistin halkının verdiği özgürlük mücadelesine desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.

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