Dolar
34.03
Euro
37.79
Altın
2,513.01
ETH/USDT
2,297.20
BTC/USDT
54,259.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz yapılan inşaatın yıkımı devam ediyor. Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
logo
Gündem

Türkiye, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yerel makamlarla temas halinde

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yerel makamlarla temas halinde olduğu bildirildi.

Can Efesoy  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Türkiye, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yerel makamlarla temas halinde

Ankara

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yerel makamlarla temas halinde olduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Nablus kentinde İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi'nin hem Türk hem de Amerikan vatandaşlığına sahip olduğunu, Türkiye'de de bulunduğunu, son dönemde hayatını ABD'de sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun olayla ilgili yerel makamlarla temas halinde olduğunu vurgulayan Keçeli, Eygi'nin başından vurulduktan sonra Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldığı fakat kurtarılamadığı bilgisini paylaştı.

Keçeli, Eygi'nin cenazesinin nereye defnedileceğine ailesinin karar vereceğini belirterek, Türkiye'de defnedilmesine karar verilirse konsolosluk işlerini Türk Dışişleri Bakanlığının yapacağını bildirdi.

Benzer durumlarda genelde yerel makamlar tarafından otopsi yapıldığını ve yine benzer bir işlemin gerçekleştirileceğini tahmin ettiklerini kaydeden Keçeli, cenaze nakil işleminin 2-3 hafta sürebildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Çocuklar, uğruna savaşılacak yegane hazine, insanlığın ortak emanetidir
Türkiye, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yerel makamlarla temas halinde
Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yaptı
Dışişleri Bakanlığı: “(İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi) İşlenen bu cinayeti lanetliyoruz
Basın İlan Kurumu 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Benzer haberler

Türkiye, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yerel makamlarla temas halinde

Türkiye, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yerel makamlarla temas halinde

ABD'den, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin açıklama: İvedi şekilde bilgi topluyoruz

Dışişleri Bakanlığı: “(İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi) İşlenen bu cinayeti lanetliyoruz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet