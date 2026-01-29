Dolar
43.41
Euro
52.13
Altın
5,485.69
ETH/USDT
3,004.80
BTC/USDT
89,262.00
BIST 100
13,407.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Semih Erdoğdu  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, 26 Ocak tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre Adli Yargı'da 6 hakim adayının ve 1 cumhuriyet savcısı adayının ataması yapılırken İdari Yargı'da ise 3 hakim adayı atandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sürüyor
Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
DMM'den Suriye'yle ilgili yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin uyarı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet