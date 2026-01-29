HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
Buna göre, 26 Ocak tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre Adli Yargı'da 6 hakim adayının ve 1 cumhuriyet savcısı adayının ataması yapılırken İdari Yargı'da ise 3 hakim adayı atandı.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.