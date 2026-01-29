Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Minareliçavuş Mahallesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal yüzey kaplama yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
