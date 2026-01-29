Dolar
43.41
Euro
52.13
Altın
5,485.69
ETH/USDT
3,004.80
BTC/USDT
89,262.00
BIST 100
13,407.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Fatih Çapkın, Semih Şahin, Sergen Sezgin  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Semih Şahin/AA

Bursa

Minareliçavuş Mahallesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal yüzey kaplama yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sürüyor
Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
DMM'den Suriye'yle ilgili yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin uyarı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Trafik polisi kazada yaralanan yaşlı kadının elini bir an olsun bırakmadı

İnegöl Belediyesinin "+1 başkanı" Can Ahmet, 3 yıldır mesaisini aksatmıyor

Ömrünü tamamlayan elektrikli araç bataryaları için "kimyasal dönüşüm" önerisi

Ömrünü tamamlayan elektrikli araç bataryaları için "kimyasal dönüşüm" önerisi
Bursalı kadınlar geleneksel ürünleri gelire dönüştürdü

Bursalı kadınlar geleneksel ürünleri gelire dönüştürdü
Bursalı devdah, sanatını "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüyle taçlandırdı

Bursalı devdah, sanatını "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüyle taçlandırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet