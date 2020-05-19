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Dünya

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den Suriye Anayasa Komitesi açıklaması

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin yeniden başlamasına ilişkin, "Salgın süreci olanak verirse, taraflar Cenevre'ye gelmeyi kabul etti." dedi.

Bayram Altuğ   | 19.05.2020
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den Suriye Anayasa Komitesi açıklaması Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin yeniden başlamasına ilişkin, "Salgın süreci olanak verirse, taraflar Cenevre'ye gelmeyi kabul etti. Bir sonraki toplantının gündemi üzerinde de anlaştılar." dedi.

Norveç'teki evinden BM Cenevre Ofisi'nin video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısına bağlanan Pedersen, Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle ikinci tur görüşmelerinde çöken Komite toplantılarının geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Pedersen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının sona ermesinin ardından rejim ve muhaliflerin üçüncü tur görüşmeleri için Cenevre'ye gelmek üzere anlaştıklarını aktardı.

Ayrıca tarafların toplantının gündem maddeleri üzerinde anlaştıklarını ifade eden Pedersen, "Dolayısıyla, zaman izin verdiğinde ve Cenevre'de buluştuğumuzda, tatmin edici ve güzel istişareler yapabileceğimizi umuyorum." dedi.

Pedersen, Esed rejimi temsilcileri ve muhaliflerin üçüncü tur için hazılıklı gelmeleri temennisinde bulunarak, "Zaman kaybetmeye değil, doyurucu ve detaylı müzakereler yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Komitenin İsviçre'nin Cenevre kentinde, 25-29 Kasım'da gerçekleşen 2'nci tur görüşmeleri, rejimi temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 45 kişilik yazım kurulu bir araya gelemeden sona ermişti.

Komitenin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması. Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

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