Dünya

Suriye'de devrik rejimin karargahı yakınlarında toplu mezar bulundu

Suriye'nin Dera ilinde, devrik Beşşar Esed rejiminin askeri karargahı yakınlarında 11 kişinin ceset kalıntılarının olduğu toplu mezar ortaya çıkarıldı.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Suriye'de devrik rejimin karargahı yakınlarında toplu mezar bulundu

Şam

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Dera'nın Sanamayn bölgesi yakınlarında, devrik rejimin askeri karargahı civarında toplu mezar bulundu.

Ortaya çıkarılan toplu mezarda, elleri bağlı şekilde 11 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Suriye'de Esed rejimin devrilmesinin ardından, farklı illerde onlarca toplu mezar ortaya çıkarıldı.

