Türkiye, Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güvenoyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin bugün Irak Temsilciler Meclisinden güvenoyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyor, Başbakan Zeydi'ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yeni hükümetin, bölgenin içinden geçmekte olduğu hassas dönemde, olumlu bir gündemle Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgeyle bütünleşmesi yolunda güçlü adımlar atmasının temenni edildiği açıklamada, "Türkiye olarak, Irak'ın bu yöndeki çabalarına gerekli desteği vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, köklü bağlara sahip olunan Irak ile işbirliğini, ilerleyen dönemde de her alanda ilerletme yönündeki kararlılık bir kez daha teyit edildi.