Kerkük havaalanı yakınındaki üsse füze saldırısı düzenlendi
Irak’ın Kerkük kentindeki Kerkük Uluslararası Havaalanı yakınında bulunan askeri üsse 2 adet füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Erbil/Kerkük
A muhabirine konuşan yerel kaynaklar, Uluslararası Koalisyon güçleri bünyesindeki Fransız askerlerinin de bulunduğu üssün 2 füzeyle hedef alındığını belirtti.
Havalimanındaki pistte hasara neden olan saldırı sonrası bölgede yangın çıktığı ve duman yükseldiği ifade edildi.
Ölü veya yaralının olmadığı belirtilen saldırıya ilişkin Irak makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İran Kürdistan Direniş Örgütü: Karargaha yapılan İHA saldırısında 2 kişi öldü
İran’da faaliyet yürüten yönetim karşıtı İran Kürdistan Direniş Örgütü'nün (Sazman-i Habat),yaptığı yazılı açıklamada, Irak’ın Musul vilayetinin Başika nahiyesinde bulunan karargahlarına insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Açıklamada, kamikaze İHA ile yapılan saldırı sonrası 2 Sazman-i Habat mensubunun öldüğü, 4’ünün ise yaralandığı aktarıldı.
Diğer yandan, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İKDP) Erbil’in Köysancak ilçesindeki Azadi Kampı'na da saldırı düzenlendiği bildirildi.
İKDP yetkililerinin yerel medyaya yaptığı açıklamaya göre, ailelerin kaldığı kampa 5 insansız hava aracı ve 2 füze ile saldırı düzenlendi.
İHA'ların kampa, füzelerin ise çöl alana düştüğü belirtilen açıklamada, saldırı sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, maddi hasar oluştuğu belirtildi.