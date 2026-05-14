İsrail, "Dünya Mirası Listesi"ndeki El Halil kentinde yer alan tarihi belediye binasında çalışma başlattı

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria’nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ndeki El Halil kentinde yer alan tarihi belediye binasının çatısı üzerinde çalışmalara başladığı bildirildi.

El Halil Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’e bağlı bazı birimlerin, eski şehir bölgesinde yer alan "Ayn el-Asker" bölgesindeki eski belediye binasının çatısı üzerinde çalışmalara başladığı ifade edilirken, çalışmanın mahiyeti ve amacına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Açıklamada, söz konusu çalışmaların "yerel ve uluslararası hukuka aykırı yeni bir fiili durum oluşturmayı amaçladığı" ve "El Halil kentini, kutsal mekanları ve tarihi yapıları hedef alan süregelen yerleşim baskısı politikalarının bir parçası" olduğu belirtildi.

Belediyenin açıklamasında, El Halil eski belediye binasının yıllardır İsrail’in askeri emriyle kapalı olduğu ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’nde yer alan eski kentte önemli bir tarihi ve ulusal simge olduğu vurgulandı.

Açıklamada, binada yapılacak herhangi bir değişiklik veya müdahalenin, kültürel ve insani mirasın korunmasına ilişkin tüm uluslararası sözleşme ve teamüllerin açık ihlali olacağı ifade edildi.

Belediyenin açıklamasında, yerel ve uluslararası kurumlar ile insan hakları kuruluşlarına "derhal müdahale ederek bu saldırıyı durdurmaları ve eski kentin tarihi-kültürel kimliğini hedef alan yeni fiili durum girişimlerini engellemeleri" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, konunun tüm yerel ve uluslararası hukuki yollarla takip edileceği ve ihlallerin durdurulması ile sorumluların hesap vermesi için gerekli adımların atılacağı kaydedildi.

El Halil, 17 Ocak 1997’de Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan El Halil Protokolü kapsamında H1 ve H2 bölgelerine ayrılarak, Eski şehir ve çevresi ile İbrahim Camii’nin bulunduğu H2 bölgesi İsrail kontrolüne bırakıldı.

2017 yılında ise Filistin, El Halil'deki eski şehri ve Harem-i İbrahim Camii’ni UNESCO Dünya Mirası Listesi ile "tehlike altındaki miras" listesine kaydettirdi.