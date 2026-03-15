Suriye'de Halep’in kuzeyinde sel nedeniyle sığınmacıların kampları su altında kaldı
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle devrik rejim güçlerinin saldırıları dolayısıyla yerinden edilenlerin sığındığı kamplarda çadırlar su altında kaldı.
İdlib
Halep'in kuzeybatısında sağanak sonucu taşkınlar, devrik rejim ve destekçilerinin yerinden ettiği sivillerin kaldığı bazı kampları olumsuz etkiledi.
Gece saatlerinde meydana gelen selden çok sayıda sığınmacı kampı etkilenirken pek çok çadır suya kapıldı. Yüzlerce sığınmacının çadırı sel sonrası çamur birikintilerinin arasında kaldı.
Kampların bulunduğu bölgelere sivil savunma ekipleri sevk edildi, su tahliyesi için çalışma başlatıldı.
